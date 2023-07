Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie laat fortuin na

Uit de documenten blijkt dat McVie, die geen kinderen had, het grootste deel van haar erfenis nalaat aan haar broer John Perfect en zijn kinderen. Ook een aantal goede doelen profiteren van de nalatenschap van de zangeres. De opbrengst van de veiling van onder meer de kleding die ze tijdens optredens droeg, ging eerder al naar MusiCares, een organisatie die zich inzet voor muzikanten in moeilijkheden.

McVie kwam begin jaren zeventig bij de wereldberoemde formatie Fleetwood Mac en maakte deel uit van de band tot 1998. In 2014 kwam ze terug als zangeres. McVie schreef enkele van de bekendste hits van de groep, zoals Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me en Songbird.