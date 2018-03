'FIOD doet inval bij belastingadviseur van Tiësto uit Breda'

Wie de cliënten van de adviseur zijn, is niet door het OM bekendgemaakt. Volgens zakenblad Quote zou het mogelijk gaan om dj's Tiësto uit Breda en Afrojack. De constructie van de fiscalist hield waarschijnlijk in dat hij de dj's, die overal ter wereld optreden en nauwelijks in Nederland verblijven, op papier en met hun vermogen naar het buitenland liet verhuizen.

Volgens het OM richtte hij vervolgens in de genoemde belastingparadijzen bedrijfjes (vennootschappen) op waarvoor hij zichzelf benoemde als bestuurder. Formeel is dat toegestaan, mits iemand daar een vergunning voor heeft. Maar die had hij niet. Verder zou de man met nepdocumenten valse belastingaangiften hebben gedaan voor zijn bekende klanten die jaarlijks vele miljoenen verdienen met hun werk.