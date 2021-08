Finneas, broer van Billie Eilish, komt met debuutalbum

Het album heet Optimist en bevat dertien nummers. Finneas maakte de namen van de nummers ook al bekend. A Concert Six Months From Now , The Kids Are All Dying , Happy Now? en Only a Lifetime staan onder andere op het album.

Finneas O’Connell won eerder al zes Grammy Awards voor zijn werk als schrijver en producer. Hij schreef onder andere mee aan het succesvolle debuutalbum van zijn zus, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Zelf bracht hij ook al losse nummers uit, waaronder de hit I Lost A Friend.



Billie Eilish bracht vorige week haar nieuwe album Happier Than Ever uit. Lees hier de recensie.