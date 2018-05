Finale Eurovisie Songfestival ook op radio en televisie in Amerika

De songfestivalfinale is voor Amerikaanse liefhebbers live te zien via Logo. De televisiezender van Viacom die zich richt op de LHBT-gemeenschap in de VS doet dit voor het derde jaar achtereen, zowel op televisie als online via een streaming. Ross Mathews en Shangela, bekend van RuPaul's Drag Race, verzorgen het commentaar.

Dit weekend maakte de EBU, de organisatie van het Eurovisie Songfestival, bekend dat de finale op zaterdag voor het eerst ook op radiozender WJFD wordt uitgezonden. WJFD in Massachusetts is het grootste Portugese radiostation buiten Portugal en het enige radiostation dat in Noord-Amerika in de Portugese taal uitzendt.