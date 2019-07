Filmster Nicole Kidman maakt serie over Veluwse ‘CSI-boerderij’

Het echtpaar is ook betrokken als forensisch producers bij het project van Warner Media. Met de serie Crime Farm heeft Nicole Kidman volgens Variety een psychoseksueel liefdesdrama vol spanning en geweld voor ogen. Alles draait daarin om een forensisch echtpaar dat voortdurend is verwikkeld in onderzoeken naar de beruchtste moordenaars ter wereld.



De jacht op gevaarlijke psychopaten vergt niet alleen het uiterste van hun kennis en kunde, maar ook van hun huwelijk. ,,Dat laatste valt in werkelijkheid wel mee”, laten de twee weten in een persbericht.



Het echtpaar woont tegenwoordig voornamelijk in Denver, Colorado (Verenigde Staten) waar zij een tweede laboratorium hebben. ,,Maar het is absoluut waar dat bij ons alles is gefocust op het oplossen van ernstige misdrijven.”



De komende maanden wordt eerst een pilot gedraaid. Indien die succesvol is, komt er een reeks afleveringen. Welke acteur en actrice de forensische onderzoekers gaan spelen, is nog onduidelijk.



,,We zijn uiteraard ontzettend benieuwd door wie we straks op het witte doek worden neergezet, maar voor ons is belangrijk dat het vanuit forensisch oogpunt allemaal klopt en goed wordt uitgebeeld.”

Eikelenboom is bloedspoor- en dna-expert, zijn wederhelft Selma is forensisch geneeskundige. Samen begonnen zij tien jaar geleden IFS in een boerderijtje in de bossen van Hulshorst. Nadat het echtpaar had aangetoond dat de in 1998 tot levenslang veroordeelde Amerikaan Tim Masters de destijds 37-jarige Peggy Hettrick niet vermoord had, werd het stel wereldberoemd. De twee experts kraakten zaak na zaak.

Eikelenboom wist dat hij in de wieg was gelegd voor dit werk. Na het afronden van de laboratoriumschool in 1989 wilde hij maar een ding: werken bij het gerechtelijk laboratorium, vertelde hij eens aan dagblad De Stentor. Hij was betrokken bij het onderzoek naar grote zaken als de Puttense moordzaak (1994), Schiedammer Parkmoord (2000) en de moord op Anne de Ruyter de Wildt (1997). Hij is een ware ‘crimefighter’.

De passie voor het strijden tegen onrecht deelt hij met zijn vrouw, sterker nog: zij is fanatieker dan hij. Het was dan ook liefde op het eerste gezicht toen ze elkaar tegenkwamen op een cursus bloedspatpatronen waar Richard lesgaf en Selma naartoe ging. Zij werkte toen nog in de medische wereld en had zich opgewerkt van maatschappelijk werkster tot eerstehulparts. Uiteindelijk studeerde ze chirurgie. Ze specialiseerde zich in het bepalen van het tijdstip van overlijden en werd deskundige in het vinden van de doodsoorzaak. Ze werkte een jaar bij het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk, waar Richard toen al als dna-specialist actief was. In 2003 begon Selma met NFI-collega en dna-specialist Hannie van der Meij IFS. Richard sloot zich al gauw bij hen aan.



Inmiddels woont het echtpaar voornamelijk in de VS. Eikelenboom is nu een week in Nederland, maandag vliegt hij terug naar Amerika waar hij en zijn vrouw wonen in een prachtig appartement met uitzicht op besneeuwde bergen. ,,Amerika kan ons veel meer bieden. Hier worden we tegengewerkt door het Openbaar Ministerie (OM). Het NFI zit hier te dicht op het OM, dat is niet goed.”

Quote Amerika kan ons veel meer bieden. Richard Eikelenboom

Eikelenboom kan een sneer naar zijn oude werkgever niet laten. Dat hij het niet eens is met hun werkwijze is al langer bekend. Ten tijde van de Puttense moordzaak (1994), waarbij de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius werd verkracht en vermoord in het huis van haar oma in Putten, werkte Eikelenboom bij het NFI. Toen nog als een ‘nobody’ zoals hij het zelf zegt.



,,Zodra ik hoorde over de sleeptheorie, wist ik dat er sprake was van een dwaling.” Volgens deze theorie is sperma afkomstig van een vrijwillige vrijpartij door de verkrachter uit het lichaam van Christel gesleept en op haar been terechtgekomen ,,Maar in die tijd had ik geen enkele vorm van autoriteit.”

Het stel haalde vaak het nieuws met hun spraakmakende zaken. Zo kwam in 2013 een Amerikaanse oud-politieman vrij, mede door het werk van dna-analist Eikelenboom. De 49-jarige David Camm was tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en twee jonge kinderen. Eikelenboom, een pionier op het gebied van dna, vond het dna van een ander persoon. Dat was van een tweede verdachte. Het dna zat zowel op de trui en het slipje van moeder Kim Camm als op het shirt van dochter Jill Camm.

Volledig scherm Selma en haar man Richard Eikelenboom, vormen met hun bedrijf Independent Forensic Services een grote concurrent van het Nationaal Forensisch Instituut. © Kick Smeets