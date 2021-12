Filmpers kiest Druk en Quo Vadis Aida? tot beste films van 2021

Quo Vadis, Aida? vertelt over de val van Srebrenica en de daaropvolgende genocide, gepleegd door Bosnisch-Servische troepen. Die kostte meer dan 7000 moslimjongens en -mannen het leven. De film is mede geproduceerd door het Nederlandse bedrijf N279 van Els Vandevorst en Martin Koolhoven. Nederlandse acteurs als Raymond Thiry, Juda Goslinga en Reinout Bussemaker spelen belangrijke bijrollen.

Op de tweede en derde plek in de lijst met Nederlandse films eindigden De Slag om de Schelde en De Veroordeling , over de Deventer moordzaak. De andere twee titels in de algemene verkiezing die het erepodium behaalden, waren Palm-winnaar Titane en The Father , met Anthony Hopkins in de hoofdrol.

De twee winnaars zijn op diverse streamingplatform te zien. Het is inmiddels het 19e jaar op rij dat de Nederlandse filmpers de Film van het Jaar-verkiezing houdt. De afgelopen jaren sleepten Babyteeth (2020), Parasite (2019), Call me by your name (2018) en Moonlight (2017) de titel in de wacht.