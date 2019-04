Filmkostuum Darth Vader brengt mogelijk meer dan een miljoen dollar op

Eller dankte zijn promotionele rol voornamelijk aan zijn zware stem. De diepe bas kwam behoorlijk in de buurt van die van acteur James Earl Jones, die Lord Vader in de film zijn karakteristieke stemgeluid bezorgde. Voor de eerste Star Wars-film A New Hope was slechts één pak beschikbaar. Eller kreeg het na de opnamen. In 1978 was het dan ook Eller, en niet acteur David Prowse, die in de overbekende zwarte outfit bij de Oscar-uitreiking rondliep.



In de jaren die volgden, raakte het flink sleets door alle publieke optredens. Het pak dat nu in de verkoop gaat, werd in 1979 door het team van kostuumontwerper John Mollo gemaakt voor de tweede film The Empire Strikes Back. Eller ontving het na afloop, maar of het daadwerkelijk in de rolprent is gebruikt is onduidelijk. Het is wel één van slechts een handjevol pakken dat destijds voor acteur David Prowse en stuntman Bob Anderson gemaakt werd.