Filmbedrijf mag illegale downloaders opsporen

fotoreeks Amalia 14 jaar: een leven voor de lens van de fotograaf

16:46 Veertien jaar wordt ze vandaag. Prinses Amalia. Een leven lang in de schijnwerpers, waardoor de verschillende levensfases van de opgroeiende kroonprinses door de vele persfotografen prachtig zijn vastgelegd. Een van de laatste portretten van de prinses is gemaakt door Erwin Olaf. In de pupillen van Amalia is de fotograaf te zien. De prinses, die vandaag gewoon naar school gaat, viert haar verjaardag vanavond in besloten kring met familie en ongetwijfeld met vriendinnen van school. Amalia's veertien jaren in foto's!