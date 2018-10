Film op televisie is een woestijnlandschap

Filmliefhebbers komen er op de Nederlandse televisie bekaaid af. De tijden dat er wekelijks, of desnoods maandelijks een terugkerend filmprogramma werd uitgezonden, zijn lang vervlogen.



De enige Nederlander die wekelijks in een eigen programma aandacht aan het actuele filmaanbod besteedt is Rene Mioch met Films en Sterren. Dat gebeurt op RTL 5 op zaterdagmiddag en RTL 4 op zondagochtend. Niet bepaald tijdstippen waarop de kijker aan de buis gekluisterd zit.



De presentator, die al 33 jaar programma’s voor diverse tv-zenders maakt, heeft wel een verklaring voor het magere aanbod aan aparte filmrubrieken op de Nederlandse televisie. ,,Filmliefhebbers hebben tegenwoordig veel meer andere kanalen tot hun beschikking om op de hoogte gesteld te worden over filmnieuws. Er zijn wereldwijd gespecialiseerde websites voor de fans. Er is YouTube en Instagram, waarop de sterren hun eigen nieuws verspreiden. Het is allemaal veel meer versnipperd.’’



Actuele filmonderwerpen duiken in diverse praatprogramma’s op. Wie een nieuwe Nederlandse speelfilm wil presenteren zit snel bij De Wereld Draait Door of RTL Boulevard. Moet er langer over een filmonderwerp gesproken, dan schuift Mioch aan bij de programma’s van Jeroen Pauw of Eva Jinek.