Film met Noortje Herlaar wint acht prijzen

Koninklijke familie viert herfstvakantie op Argentijnse ranch

16:27 De koninklijke familie brengt de herfstvakantie door in Argentinië, het geboorteland van koningin Máxima. De Oranjes vlogen afgelopen weekend naar de oostkust van Patagonië, in Puerto Madryn. Dat ligt vlak bij het natuurpark Península Valdés, een van de belangrijkste trekpleisters van Argentinië waar walvissen, zee-olifanten en walrussen in overvloed van dichtbij bewonderd kunnen worden.