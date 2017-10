Film met actrice Maria Kraakman wint prijs in Verenigde Staten

Gloria Estefan-musical On Your Feet! vanmiddag feestelijk in première

13:47 In het bijzijn van Emilio en Gloria Estefan gaat vanmiddag rond 16 uur de musical On Your Feet! feestelijk in première in het Beatrix Theater in Utrecht. Emilio en Gloria zijn al weken in ons land om de Nederlandse bewerking van de show te finetunen.