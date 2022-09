Filemon Wesselink stapt over naar PowNed

Wesselink maakt vanaf 2005 televisie, eerst voor BNN en later BNNVara. Hij brak door met programma’s als Try before you die en Spuiten en slikken. De laatste jaren bracht hij documentaireseries op de buis met Filemon Slaat Door (2017), Het is hier autistisch! (2018) en Vreemdgaan met Filemon (2019) en, vorig jaar, Filemon en de complotten. ,,Ik ken Rutger (Castricum) en Dominique (Weesie) al erg lang en merkte dat we een goede klik hebben. Toen we afgelopen jaar spraken over de ontwikkelingen bij de omroep en de programma’s die PowNed tegenwoordig maakt, kwamen de gesprekken op gang over een samenwerking. Dat voelde goed aan.”