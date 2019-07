Filelezer René stopt ermee: Nooit meer knooppunt Euvelgunne

Eerste file

,,Met de verkeersinformatie op de landelijke radio zijn we als ANWB pas begonnen nadat de toenmalige Rijkspolitie er halverwege de jaren 90 mee stopte. Daarvoor waren we al op de regionale zender te horen en nog eerder, eind jaren 80, op vrijdagmiddag op Radio Benidorm – een zender in zuid-Spanje voor de vele Nederlanders aldaar. Dan vertelden we wat de terugkeerders onderweg in Frankrijk allemaal konden verwachten. Ik weet nog dat ik daar bloed- en bloednerveus voor was.’’



Moeilijkste naam

,,Het vervelendste knooppunt qua naam vind ik Euvelgunne. Dat ligt bij Groningen en gelukkig voor mij stonden daar niet vaak files. Heerhugowaard is trouwens een vervelende plaatsnaam om uit te spreken. Je struikelt zo snel over die H’s.’’



Heftigste dag

,,Wat me altijd bij zal blijven is een avond in 2010 waarop de A9 letterlijk bevroor. Dat was echt een onontwarbare knoop; Rijkswaterstaat kon pas strooien als de auto’s weg waren, maar niemand kon daar nog rijden omdat het gewoon te glad was. Om half elf zat mijn dienst er eigenlijk op, maar ik ben tot twee uur ’s nachts gebleven om in het nachtprogramma van Rob Stenders op 3FM die ellende voor te lezen.’’