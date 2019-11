Fien Vermeulen herstelde van kanker: Dankbaar voor alle dagen die ik heb

Fien kreeg in 2012 het schokkende nieuws dat zij aan non-hodgkinlymfoomkanker leed. Ze voelde zich al een paar maanden niet goed, moest veel hoesten, zweten, kwam aan in haar gezicht, terwijl haar broek los zat. Ze was moe en duizelig en haar haar viel uit. Zijzelf en haar omgeving hadden niet direct de ernst van de situatie door, schrijft ze in een emotioneel bericht op Instagram. ,,De minuten die in mijn geheugen gegrift staan waarin mijn vader huilend naast mijn ziekenhuisbed zat en zei: het spijt me zo dat ik dacht dat je je aanstelde. De maanden dat ik doorraasde in een race voor een carrière en de signalen van mijn lichaam negeerde.”