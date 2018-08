Fidan Ekiz debuteert als talkshowhost in De Nieuwe Maan

Fidan Ekiz wordt de nieuwe presentator van het NTR-programma De Nieuwe Maan . De talkshow over ontwikkelingen rond de multiculturele samenleving in het algemeen en de islamitische gemeenschap in het bijzonder werd eerder geleid door Nadia Moussaid, die nu tijdelijk Eva Jinek vervangt op de late avond van NPO 1.

De Nieuwe Maan is het presentatiedebuut van de 41-jarige journalist, columnist en programmamaker. Ze vindt het ‘superspannend’. ,,Veel mensen denken al dat ik presentatrice ben, maar dat is helemaal niet zo’’, vertelt Ekiz.

,,Ik werkte onder meer achter de schermen bij Pauw & Witteman, per toeval belandde ik als gast in een praatprogramma (het grote publiek kent haar waarschijnlijk vooral van haar latere optredens in De Wereld Draait Door, red.). Dat was nooit per se de bedoeling, ik wilde vooral maken en schrijven. Ik ben wel vaker gevraagd iets te presenteren, maar dat heb ik altijd gemeden. Want ik dacht: dat kan ik helemaal niet, ik ben er inhoudelijk niet klaar voor en het is ook niet zozeer mijn ambitie.’’

Debatten

Waarom zei Ekiz dan toch ja tegen déze klus? ,,Dit is een plek voor debatten waar ik me in interesseer: over integratie, polarisatie, populisme en andere maatschappelijke thema’s. Het lukt nooit zo goed daarover te praten, want ik merk dat Nederland heel erg in kampen is onderverdeeld. Het is zwart of wit, alsof er geen middenweg bestaat. Belangrijke discussies worden vaak toegedekt, soms ook omdat mensen bang zijn anderen te kwetsen. Ik heb de behoefte daar juist wél over te praten.’’

De Nieuwe Maan is volgens Ekiz een belangrijk programma waarin taboes worden doorbroken, als hervormingen binnen de islam, homoseksualiteit en afvalligheid. ,,Ik roep al langer dat er meer zelfreflectie moet zijn in de moslimgemeenschap. Dat is niet makkelijk in Nederland. Die dialoog zie ik vaak wél aan de tafel bij De Nieuwe Maan. Het maakt ook echt wat los en niet alleen bij de groep die het debat toejuicht, maar juist ook de groep die je hoopt te bereiken.’’

Dan nog, presenteren is een vak, weet ook de in Rotterdam woonachtige Ekiz. ,,Het is niet niks en dus best wel eng. Ik krijg daarin training en spreek veel mensen die me hierin kunnen helpen. Ik heb bepaalde standpunten ja, maar ik ga zeker naar anderen luisteren. Want elkaar niet willen begrijpen, dat werkt gewoon niet. Ik zal misschien op mijn bek gaan, maar ik hoop dat ik het goed ga doen en het programma een nog groter podium kan krijgen in de toekomst.’’