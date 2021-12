Festivalorganisator ID&T: ‘Strategie coronamaatregelen is onhoudbaar’

De avondlockdown wordt verlengd, basisscholen gaan een week eerder dicht voor de kerstvakantie en elke volwassene krijgt voor eind januari een boostervaccinatie aangeboden; dat maakten Mark Rutte en Hugo de Jonge vanavond bekend tijdens de persconferentie. De maatregelen zijn voor ID&T allesbehalve een verrassing, maar er is dringend perspectief nodig, maakt de organisatie duidelijk.



‘Voor onze branche, waarin alle voorbereidingen 6 tot 12 maanden van tevoren worden gedaan, is de strategie waarbij het land bestuurd wordt door tweewekelijkse beslissingen te nemen onhoudbaar. Het is nu wel duidelijk dat de strijd tegen het virus nog niet gestreden is en als er in de nabije toekomst geen doordacht plan komt is de kans groot dat 2022 weer een jaar zonder events zal zijn. Dit is helemaal niet nodig en zal desastreuze gevolgen hebben voor de branche’, stelt operationeel directeur van ID&T Rosanne Janmaat in een verklaring.