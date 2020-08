Festival Snollebollekes gaat online toch door

,,Eigenlijk zouden we komend weekend met z'n allen 'n potje gruwelijk uit de slip schieten op Total Loss Festival, maar da gaat helaas nu efkes nie!” laat frontman Rob Kemps op z'n Brabants weten. Zaterdag wordt de alternatieve show, die 2,5 uur duurt, uitgezonden via het YouTube-kanaal van Berk Music. Wat kijkers precies kunnen verwachten, is niet helemaal duidelijk.



Het Total Loss Festival zou eigenlijk plaatsvinden op het strandpark Aquabest in Eindhoven. Behalve Snollebollekes zouden meer dan zestig andere artiesten optreden op acht verschillende podia. Het is de bedoeling dat het festival volgend jaar alsnog plaatsvindt.