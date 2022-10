Felle kritiek op Nederlandse natuurproductie, bioscoopfilm zou aan ‘greenwashing’ doen

De nieuwe Nederlandse natuurfilm Wild Port of Europe , een ode aan de flora en fauna in het havengebied van Rotterdam en Moerdijk, zorgt voor veel woede onder milieuorganisaties. Onder meer Greenpeace, Extinction Rebellion en De Jonge Klimaatbeweging vinden dat de film, die vanaf donderdag in zeker 90 bioscopen door het hele land gaat draaien, doet aan ‘greenwashing’. De makers bijten van zich af.

Willem Berents en zijn echtgenote Melanie Kutzke werkten de afgelopen vier jaar zo goed als dag en nacht aan Wild Port of Europe. Hun missie: laten zien dat industrie en natuur elkaar niet per se uitsluiten. ,,En dat bunzingen, leeuweriken en hazen die kiezen voor dit terrein het evengoed verdienen om gezien te worden”, aldus Kutzke. Een groot deel van hun tijd ging naar eigen zeggen op aan het benaderen en vertrouwen winnen van talloze bedrijven in het havengebied, zodat ze daadwerkelijk overal met de camera konden komen.

Dat daar ook oliemaatschappijen tussen zitten, schiet in het verkeerde keelgat van 24 milieuorganisaties die eerder op deze website een gezamenlijk statement tegen de film lieten horen. ‘Onder de rook van de vervuilende petrochemische industrie floreert de natuur. Dat is in het kort de boodschap van de documentaire', stellen zij. ‘Het zal dan ook niemand verbazen wie de trotse sponsors zijn van deze film: BP en Shell. Wild Port of Europe is de definitie van greenwashing.’

Volledig scherm Willem Berents is de regisseur van Wild Port of Europe die zich afspeelt in de haven van Rotterdam en Moerdijk. © Frank de Roo

Documentairemaker Willem Berents vindt de ophef onterecht. ,,Filmmakers zoals wij krijgen voor hun eerste grote productie geen cent van het Nederlands Filmfonds. Dan moet je zoeken naar gemeentes, provincies, natuurorganisaties en bedrijven om geld binnen te halen. Omdat wij wilden filmen op hun terrein, hebben we ook BP en Shell gevraagd mee te doen. En ja, daar kregen wij ook wat fondsen van. Zonder die hulp hadden wij de natuur in de haven geen gezicht kunnen geven. Zij beloofden overigens geen invloed uit te oefenen op ons werk en dat kwamen ze na.” Berents benadrukt dat ook instellingen als Staatsbosbeheer en de Dierenbescherming aan de film hebben meegewerkt.

Klimaatproblematiek

Loop je met een natuurfilm die zich afspeelt in de haven niet het gevaar dat mensen zeggen dat het blijkbaar wel meevalt met alle klimaatproblematiek? Berents: ,,Dat zou kunnen, maar kijk eerst de film en vel dan zelf je oordeel. De natuur worstelt om te kunnen voortbestaan, terwijl de mens zich overal opdringt. Zo kan je het óók lezen. Wij proberen iets zonder vooroordeel aan te grijpen.” Zijn vrouw voegt daar aan toe waarschijnlijk geen cent aan de film over te houden. ,,Wij namen zelfs een extra hypotheek op ons huis om de begroting rond te krijgen. Zo belangrijk vonden wij het om deze actuele, relevante én genuanceerde film te maken.”

Wild Port of Europe, met een voice-over van Sacha de Boer en muziek van de bekende trompettist Eric Vloeimans, is maandagavond ook onderwerp van debat in De Balie in Amsterdam waar de makers en de protesterende milieuorganisaties met elkaar in gesprek gaan.

Volledig scherm Zeehonden in de natuurfilm Wild Port of Europe. © Wild Port of Europe