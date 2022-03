Feitjeskanon Thijs verbijstert Robert ten Brink bij Vriendenloterij Miljonairs: ‘Ongelofelijk’

Presentator en beroepsmatig quizmaker Thijs (40) uit Bladel heeft gisteravond zelfs de ervaren Robert ten Brink versteld doen staan in Vriendenloterij Miljonairs . De feitjesfanaat strooide zo met kennis dat Ten Brink hem meermaals moest afremmen. ,,Het is ongelofelijk.’’

,,Alle vijftien vragen van vanavond heb ik verzonnen’’, grapte Thijs aan het begin van de uitzending, die 696.000 kijkers trok op RTL 4. De vader van een tweeling (3), getrouwd met Vera, heeft een bedrijf waarmee hij pubquizzen maakt en werkt als presentator. Dat kon hem weleens de ideale kandidaat maken. ,,Je kan je in de psychologie van de vragenmaker verplaatsen’’, zei Ten Brink, die nog niet wist wat hem te wachten stond.

Al bij de vraag voor 150 euro begon Thijs zijn kennis op te lepelen. De vraag was wie van U2, S10, 50 Cent en 10cc een ‘Nederlandse zangeres en rapper’ is. Hoewel de deelnemer meteen wist dat dit S10 moest zijn, besloot hij een lied van 50 Cent na te rappen en direct even diens echte naam Curtis Jackson te noemen. ,,Nee, uh, uh, wacht’’, stamelde Ten Brink, die in dat vroege stadium gewoon a, b, c of d wilde horen.

Bij de vraag voor 1000 euro, over welk land door de Beringstraat wordt gescheiden van de Amerikaanse staat Alaska, begon Thijs wederom te vertellen. Hoewel hij Ten Brink net nog ‘een van de beste presentatoren van Nederland’ had genoemd, stond die nu buitenspel. ,,Ik zou niet durven om te zeggen: weet je het zeker?’’ zei hij na Thijs’ betoog over zijn juiste keuze voor Rusland.

Toen moest de vraag ‘welk van deze drankjes is een mocktail?’ nog komen. ,,Mocktail is een porte-manteau voor to mock (voor de gek houden) en cocktail’’, stak Thijs van wal. Een porte-manteau is een nieuw woord dat is samengesteld uit bestaande woorden. ,,En de Shirley Temple is volgens mij de enige die virgin is (zonder alcohol), daarom heeft ‘ie ook de naam van een meisje van destijds vijf of zes jaar.’’

Ten Brink, zelf naar eigen zeggen een ‘hele slechte quizzer’, hoorde het met open mond aan. ,,Het is ongelofelijk wat jij allemaal aan kennis tentoonspreidt’’, zei hij. Maar hoe indrukwekkend het ook was, de show moest niet uitlopen. ,,Nou ja, laat maar, laat maar’’, riep Robert toen Thijs bij de vraag voor 16.000 euro begon te vertellen hoe hij eigenlijk wist dat de zogenoemde CN Tower in Toronto staat.

Deze man was met speels gemak op weg naar het miljoen, zo leek het. Maar dat mocht niet zo zijn.

Thijs sloeg twee hulplijnen stuk op de vraag voor 32.000 euro, die hij uiteindelijk wel goed beantwoordde. ,,Nee, nee, nee, nee, nee’’, zei Ten Brink terwijl Thijs zijn motivatie wilde toelichten.

Maar toen hij bij de vraag voor 64.000 euro niet wist dat Ségolène Royal de Française was die ooit aan de Franse presidentsverkiezingen meedeed en hij Christine Lagarde invulde, lag hij uit het spel. Hij ging naar huis met 16.000 euro, waar hij ‘hartstikke blij’ mee is.

