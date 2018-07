Feesthit I will survive van Hermes House Band bovenaan Franse hitlijst

De Rotterdamse Hermes House Band staat in Frankrijk op 1 in de Singles Top 100. Hun nummer I will survive voert dankzij de WK-titel van het Franse voetbalelftal de Franse hitlijst aan.

Het nummer van de bekendste studentenband van Nederland is een remake van Gloria Gaynors megahit uit 1978 en was twintig jaar geleden in Nederland een grote hit. De single was ook in het buitenland bekend. Het nummer stond al twee keer eerder in de top 10 in Frankrijk en in 1997 en in 1998 bereikte het de derde plaats. In 1998 werd de plaat van de Rotterdammers het lijflied van het Franse voetbalteam.

Deze zomer was I will survive in de aanloop naar de finale op 15 juli al veel te horen en werd het vaak gedownload en gestreamd door de Fransen. Toen de Fransen het WK wonnen, werd het gedraaid in vele cafés. Tijdens de huldiging werd het op het Élysée gezongen door de spelers en president Macron.

De band is blij verrast met het Franse succes. ,,Toen we in 1994 in eigen beheer de single uitbrachten, hoopten we dat we uit de kosten konden komen", zegt oud-bandlid Mark Snijders tegen RTV Rijnmond. ,,Dat resulteerde toen in een gouden plaat en Nederlandse nummer 1-hit." De band had in het buitenland al succes, maar een eerste plek bleef uit. ,,Soms moet je een beetje geluk hebben. Dankzij de Franse voetballers mogen we dit meemaken. Het is leuk dat een heel land ons studentenliedje zingt."