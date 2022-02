Feestcafé Lil Kleine schort samenwerking met rapper voorlopig op

In 2018 openden de horecaondernemers en broers Leon en Darwin Poppes het café aan de Lange Leidsedwarsstraat, bij het Leidseplein. Daarvoor gingen ze de samenwerking aan met Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet. Hij nam een deel van de promotie op zich en was regelmatig te zien in de uitgaansgelegenheid. Voor zover bekend is de rapper geen eigenaar van de zaak. Een jaar eerder opende hij met vriend en ondernemer Daniel Lam de snackbar De Belg aan het Rembrandtplein. Daar is de rapper wel eigenaar van.