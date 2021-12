Feest Taylor Swift-fans leidt tot grote corona-uitbraak

Red is een van de zes albums die de Amerikaanse zangeres opnieuw heeft opgenomen en onder eigen naam uitbrengt. Ze koos voor de heruitgaves na een ruzie met haar oude label en oud-manager Scooter Braun. De manager had zonder overleg de rechten van Swifts muziek gekocht en weer verkocht voor meer dan 300 miljoen dollar. De zangeres was woest, omdat haar naar eigen zeggen niet is aangeboden om haar muziek te kopen. ,,Scooter heeft me mijn levenswerk afgenomen,” reageerde ze.

Braun zou haar bovendien verboden hebben om oude nummers live te spelen, iets wat hij altijd heeft ontkend. Red is haar vierde album en kwam oorspronkelijk uit in 2012. Wereldwijd zijn meer dan 7,5 miljoen exemplaren van het album verkocht. Op Red staan hits als We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, 22 en Everything Has Changed met Ed Sheeran.