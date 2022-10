Feest bij Rob Kemps: kijkcijfers Ik hou van Holland richting miljoen, André van Duin verslagen

Begin september debuteerde een stikzenuwachtige Kemps als presentator van Ik hou van Holland. Hij had het presentatiestokje van Linda de Mol overgenomen, die door haar turbulente privé-situatie niet klaar was voor de vrolijke spelshow. Die aflevering werd bekeken door 606.000 mensen. De afgelopen weken groeide dit aantal gestaag. Gisteravond zaten er zelfs 949.000 kijkers voor de buis.



Daarmee is Ik hou van Holland het best bekeken programma om half negen 's avonds. André van Duin op NPO 1 wordt verslagen, die met De Grote Kleine Treinencompetitie 875.000 belangstellenden trok. Op RTL 4 noteerde Lego Masters 611.000 kijkers. Over de hele dag scoorden alleen nieuwsprogramma's en het eredivisievoetbal hogere cijfers dan de SBS 6-show.



Vanavond staat er weer een spannende avond op het programma voor Kemps. Dan begint het tweede seizoen van Chansons!! dat hij op NPO 1 presenteert samen met Matthijs van Nieuwkerk. ,,Er is nog zoveel dat we niet hebben besproken”, zeiden ze in een interview met deze site daarover.