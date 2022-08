Fedja van Huêt en Noortje Herlaar in Nederlandse versie Modern Love

GTST deelt schokkende trailer nieuw seizoen: ‘Ze heeft het niet gered’

Fans van Goede tijden, slechte tijden hebben vandaag de eerste beelden van het nieuwe seizoen voorgeschoteld gekregen. In de spannende trailer zien we Rik (Ferri Somogyi) in het ziekenhuis, waar de zwangere Shanti (Bertrie Wierenga) in de laatste aflevering bewusteloos raakte. ,,Ze heeft het niet gered", zegt hij tegen zijn vrienden.

