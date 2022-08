Fedja van Huêt als infantiele lomperik in heerlijk eigenzinnige Videoland-film Vaders & Zonen

recensieWacht even, een komedie zónder soapy bouquetreeksromantiek? Uit Nederland? Dat Vaders & Zonen soms doet denken aan de zwarte humor van de excentrieke gebroeders Coen ( Fargo , The Big Lebowski ) en de Deen Anders Thomas Jensen ( Riders of Justice , Men & Chicken ) en daarmee prettig ingaat tegen de Hollandse gezapigheid, verdient alleen al lof.

Vaders & Zonen Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Tragikomedie



Dat geldt ook voor Fedja van Huêt die in een van zijn beste acteerjaren ooit al heerlijk dwarse rollen speelde in onder meer Het Jaar van Fortuyn (als de aandoenlijke opportunistische politicus Mat Herben) en Speak No Evil (als een gevaarlijke psychopaat). In deze productie van Videoland, waar hij vanaf morgen te zien is, speelt Van Huêt de door zijn vader dom gehouden boerenpummel Loet die samen met zijn al even onnozele broer Winnie (Guido Pollemans) een krankzinnig idee bedenkt om hun eeuwig werkloze bestaan financieel draaiende te houden.

Lees ook PREMIUM Jurassic Park blijft een meesterwerk, maar heeft ook een hoop verpest

De dood van pater familias Baltus, een zak van een vent die zijn zonen altijd strak aan de halsband hield, zou wel eens kunnen betekenen dat er geen geld meer binnenkomt (‘want dooie mensen krijgen geen pensioen, toch?’). Dus verstoppen ze hem in de vriezer en wandelen een verzorgingshuis binnen om een oudje te ritselen die zich kan voordoen als hun vader. Dat dit ze nog lukt ook, is iets waar je als kijker maar gewoon even in mee moet gaan.

Haaientandjes

Rink-Jan (Kees Hulst) heet de man die veel te belezen is om ook maar in de buurt te komen van de platte figuur voor wie hij door moet gaan. Maar hij transformeert wél in de vaderfiguur die Loet en Winnie altijd verdienden. Kwamen de lomperds voorheen nooit verder dan de lokale supermarkt, nu zit er misschien wel een tripje naar het Haagse Gemeentemuseum in.

Je zou kunnen zeggen dat deze zwarte komedie ergens halverwege zijn haaientandjes een beetje verliest. Je kan óók concluderen dat je tijdens het eerste half uur niet kon raden dat het speelfilmdebuut van talent Jörgen Scholtens nog kon ontroeren ook. Vaders & Zonen zal de klassiekerstatus heus niet aantikken, maar het bewijst samen met het eveneens zonderlinge De Openbaring (met Victor Löw, van eerder dit jaar) dat in Nederland wel degelijk ruimte bestaat voor wat eigenzinnige cinema.

Regie: Jörgen Scholtens. Hoofdrollen: Fedja van Huêt, Guido Pollemans, Kees Hulst en Sanne-Samina Hanssen

Volledig scherm Guido Pollemans en Fedja van Huêt in de film Vaders & Zonen, te zien op streamingdienst Videoland. © Videoland

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: