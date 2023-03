FC Barcelona speelt El Clásico met ‘motomami’-logo op de shirts, wat betekent dat?

Oscarwinna­res wil alleen ‘they/them’ zeggen tegen beeldje als eerbetoon aan transdoch­ter

Jamie Lee Curtis, die een Oscar in ontvangst nam voor haar bijrol in Everything Everywhere All at Once, zal als ze verwijst naar het beeldje alleen de woorden ‘they/them (hen, hun)’ gebruiken. Dat vertelde de 64-jarige actrice in NBC News-ochtendshow Today. Ze doet dat ter ere van haar dochter Ruby (27), die transgender is.