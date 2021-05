FBI zet bestanden over dood Kurt Cobain online

De schrijvers geloofden niet dat Cobain zelfmoord had gepleegd. ‘Miljoenen fans over de hele wereld willen dat de tegenstrijdige informatie over zijn dood voor eens en altijd worden opgeklaard’, zo stelt een van hen. ‘Het is treurig dat misstanden van dit kaliber worden gedoogd in de VS.’



Bovendien stellen fans dat de dood van Cobain nooit serieus onderzocht is. ‘Dat zit me dwars omdat de moordenaar nog steeds rondloopt en nog meer slachtoffers kan maken. Er is genoeg bewijs om de zaak te heropenen en vast te stellen dat de oorzaak van zijn dood moord is.’ De schrijver van de brief haalt aan dat er bijvoorbeeld geen vingerafdrukken op het pistool zijn gevonden. ‘Er zouden op zijn minst drie vingerafdrukken gevonden moeten zijn: van Cobain zelf, die van zijn vriend en van de persoon die het pistool heeft verkocht.’