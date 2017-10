Fatima baalt van verloren finale, Geer weggestuurd uit vijfsterrenhotel

Sunnery en Ryan on fire

Sunnery James bedankt vandaag een trits Nederlandse topdj's voor de uitverkochte show in Afas Live gisteren tijdens het Amsterdam Dance Event. Er hing een ongelooflijke vibe, concludeert hij over de show met zijn collega Ryan Marciano. En natuurlijk was Doutzen er ook.

Last nights sold out @sexybynature_official party by @sunneryjames & @ryanmarciano was on 🔥🔥🔥 thanks guys, danced all night! I'm proud of you my love ❤️👏🏼🎉💃🏼#sexybynature Een foto die is geplaatst door Doutzen Kroes (@doutzen) op 22 Oct 2017 om 6:48 PDT

Sannes kamerjas

Actrice-regisseur Sanne Vogel geniet met haar grote liefde Melchior van een weekendje uitwaaien in het Noord-Hollandse Bergen. Vanuit haar superzachte hotelbed benoemt ze zichzelf vandaag luiwammes to the max.

Luiwammes to the Max!!!! Wat een heerlijkheid!!! Thanx @weareblooming voor het heerlijke chil weekend! #bergen #hotel #weekend #chillen #lekkerhoor Een foto die is geplaatst door Sanne Vogel (@sannevogel) op 22 Oct 2017 om 2:44 PDT

Katja is de nieuwe Anita

Het is even wennen voor de vaste kijkers van Memories: Katja Schuurman vervangt Anita Witzier. In een gloednieuw oproepje komt Katja, gekleed in een dikke winterjas, op het strand voor het eerst in actie. Mensen die hun oude liefde willen terugzien, kunnen terecht op Memories.tv.

#memories is terug! Wil jij een oude liefde terugzien? Ga naar memories.tv ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 21 Oct 2017 om 8:46 PDT

Fatima was bloedfanatiek

Fatima Moreira de Melo baalt flink. De competitieve professionele pokerspeelster dacht dat ze de winst van het RTL4-programma De Kroongetuige in haar zak had, maar haar kamergenootje Tooske was haar net iets slimmer af. De felicitaties komen er dan ook met horten en stoten uit.

Geer strandt in Spanje

Het is totaal onduidelijk waarom, maar zanger Gerard Joling is pardoes uit een vijfsterrenhotel op Gran Canaria weggestuurd. Volgens Geer moeten we zijn vlog in de gaten houden, maar zijn fans hebben wel wat ideeën. ,,Gebit verloren'', ,,korte broek, open schoenen, of beide'', ,,laat me raden, je liet een hele harde scheet'', reageren ze op Geers ultrakorte update. De hotelhostess kan er in ieder geval wel om lachen.

WEGGESTUURD uit sterren restaurant! Wil jij weten waarom ik word weggestuurd? Bekijk dan dinsdag mijn VLOG #gerardjoling Een foto die is geplaatst door Gerard Joling (@gerard_joling) op 21 Oct 2017 om 11:15 PDT

Saskia mengt zich in seksueel geweld-discussie

Schrijfster Saskia Noort is na haar optreden in Pauw en haar column in De Volkskrant over vrouwen die te maken hebben met seksueel geweld overspoeld met berichten. Saskia leest alles, maar het is te veel om voor persoonlijke beantwoording te zorgen. ,,Ik wilde vooral ingaan op het feit dat de hele tijd in de media de vraag komt: waarom komen die vrouwen er nu pas mee? Ik wilde uitleggen wat een verkrachting of een aanranding met vooral hele jonge meisjes doet en waarom ze daarover zwijgen'', zei ze in Pauw. ,,Ze zwijgen vooral door alle vragen die opkomen: waarom heb je gezwegen? Waarom was je daar? Waarom heb je niet geschreeuwd, gegild, je verzet? Waarom heb je geen aangifte gedaan? Je kan het eigenlijk nooit goed doen. Het wordt altijd neergelegd bij het slachtoffer.''

Dank jullie, voor de ontelbare reacties, brieven, Facebookberichten, mails etc, we hebben een open zenuw geraakt!! #sexualassault #seksueelgeweld #metoo #thankyou Een foto die is geplaatst door Saskia Noort (@saskianoort) op 22 Oct 2017 om 6:21 PDT