Fast and Furious 10 komt pas uit in april 2023

Fast and Furious 10, het een-na-laatste deel uit de populaire filmserie over illegale straatraces, zou eigenlijk dit jaar al uitkomen. Toen door de coronapandemie de voorganger werd verplaatst naar juli van dit jaar, moest ook de release van deel 10 opschuiven. Over de cast is nog niets bekend. Wel is het aannemelijk dat vast gezicht Vin Diesel weer de hoofdrol speelt.