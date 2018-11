Fantastic Beasts-actrice Katherine Waterston in verwachting

Katherine Waterston is zwanger. De 38-jarige Fantastic Beasts -actrice verscheen gisteravond met een strakke jurk bij de Britse première van Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald . Hierdoor was duidelijk een buikje zichtbaar.

Katherine plaatste haar hand op haar buik terwijl ze poseerde voor de aanwezige fotografen. Ook een aantal castleden kon het niet laten om even over haar buikje te aaien.

Waterston schermt haar privéleven enorm af van de media. Ze is nooit getrouwd geweest, maar dat is zo'n beetje alles dat bekend is over haar. Katherine zit niet op social media waardoor fans weinig weten over haar liefdes- en privéleven. Het is dan ook niet bekend wie de vader van haar eerste kindje is.

De actrice is opnieuw in de huid van Porpentina Goldstein gekropen voor de nieuwe film in de Fantastic Beasts-reeks. Daarvoor was ze onder meer te zien in Alien: Covenant, Logan Lucky, Michael Clayton en Steve Jobs.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald gaat vanavond in Nederland in première. De recensie van onze filmverslaggever Ab Zagt lees je hier.