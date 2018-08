'Fans vertellen me huilend hoe trots ze zijn'

Het is de droom van vrijwel iedere YouTuber: een miljoen abonnees bereiken. De 26-jarige Djamila, die ruim vier jaar geleden begon met het maken van video's, wist het gisteren voor elkaar te boksen. Ze is de eerste vrouwelijke Nederlandstalige YouTuber met zoveel subscribers op haar videokanaal. Zelf vindt de brunette, die er naar eigen zeggen momenteel zo'n duizend abonnees per dag bij krijgt, het nog erg onwerkelijk. ,,Ik vind het ontzettend bijzonder om te zien hoe er een community ontstaat op YouTube. Dit is namelijk niet míjn project, maar van ons allemaal. Om dan de een miljoen abonnees aan te tikken voelt heel heftig. Ik krijg zelfs video's waarin huilende fans me vertellen hoe trots ze zijn.'' Die miljoen abonnees komen niet uit de lucht vallen. Wat heeft Djamila dat de andere YouTubers niet hebben? ,,Als je kijkt naar vrouwelijke collega's, kiezen zij vaak onderwerpen als mode, make-up en beauty. Mijn kanaal gaat een andere kant op met het uitproberen van producten, eten, Amerikaanse trends en wetenschap. Dit zorgt voor een breder publiek.", legt ze uit. ,,En ik heb altijd video's voor zowel meisjes als jongens gemaakt. Al is het voor jongens na een bepaalde leeftijd niet meer stoer om naar filmpjes van een meisje te kijken", grinnikt ze aan de andere kant van de lijn.

Drukte

Het succes van de in Utrecht geboren Djamila heeft soms ook zijn keerzijdes. Zo speelde ze vorig jaar de hoofdrol in de film Misfit, nam ze tegelijkertijd vier video's per week op én werkte ze aan een album. ,,Buiten het feit dat ik het allemaal ontzettend leuk vind om te doen, merk ik soms dat ik het dan wel erg druk heb. Als ik twee maanden in Nederland ben, worden alle projecten in mijn vrije weekenden gepropt", vertelt ze. ,,Dus als ik dan terug ben in Texas, zorg ik ervoor dat ik mijn vrije dagen ook echt benut. Die spendeer ik dan bijvoorbeeld met vrienden.''



Als het aankomt op een grote droom reageert Djamila nuchter. ,,Ik heb het gevoel dat alles in mijn leven goed gaat. Als ik groot mag dromen zou een wereldtour erg leuk zijn. Maar hoe het nu is, is het goed. Ik heb de hoofdrol in een film gespeeld en een miljoen abonnees. Wat wil je nog meer?''