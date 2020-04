Fans Netflixhit Vis a Vis komen aan hun trekken met de TV Kantine

Voor wie Vis a Vis niet kent: de serie wordt ook wel een kruising genoemd tussen Netflix-hits Orange is the New Black en La Casa de Papel. Een naïeve jonge vrouw belandt in de gevangenis nadat ze voor haar vriend geld heeft verduisterd. Ze moet leren overleven in een gevaarlijke nieuwe omgeving. In het laatste vijfde seizoen wordt een tijdssprong gemaakt van vijftien jaar en is te zien hoe Macarena en Zulema het doen in de vrije wereld.