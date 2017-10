Fans hitserie Downton Abbey veren op na geheimzinnige Facebookpost

Bewoners Beverly Hills weren Bieber als toekomstige buurman

7:23 Huiseigenaren in de wijk Beverly Hills in Los Angeles zitten absoluut niet te wachten op superster Justin Bieber als buurman. Ze maken zich zorgen over de neiging van Bieber om woningen te slopen. De 23-jarige zanger woont tijdelijk in een hotel in de buurt en is op zoek naar een villa in de beroemde wijk.