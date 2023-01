Fans Celine Dion protesteren bij Rolling Stone nadat ze haar schrappen uit lijst beste artiesten

Op de Facebookgroep ‘The Redheads’, een fanclub, werden Dionfanaten opgetrommeld om te gaan protesteren voor het hoofdkantoor van Rolling Stone. Zo’n vijftien toegewijde fans gingen daarop in en maakten een reis van zes uur naar New York. Eenmaal aangekomen, klonk Celines nummer That’s the Way It Is door de luidsprekers terwijl het groepje ‘gerechtigheid voor Celine’ scandeerde.