Famke Louise voelt aanwezigheid van overleden vader nog elke dag

Bij het horen van een stukje tekst - ‘de tijd kan niet terug, maar was er wel. Ik mis je elke dag’- raakte Van der Vorst emotioneel. ,,Het raakt me, weet je dat? Het is heel persoonlijk. Ik moet ook aan mijn eigen ouders denken’', gaf hij toe met een brok in zijn keel.

Famkes ouders gingen uit elkaar toen zij 11 jaar oud was. Ruim twee jaar geleden overleed haar vader plotseling, iets waar de zangeres ook openhartig over was in haar documentaire. ,,Op dat moment stort je hele wereld in. Later leer je ermee leven’', liet ze nu weten aan Van der Vorst. ,,Ik denk dat het zelfmoord was, maar dat weten we niet zeker. Het ging niet goed met hem, hij was het niet met de scheiding eens en heeft zichzelf de afgrond in geholpen. Hij dronk te veel en heeft zich in Amsterdam uit een raam laten vallen.’'