Famke Louise: ‘Toen ik mijn ex verliet, klopte mijn hart in mijn keel’

S10, Goldband en Maan grootste kansheb­bers bij uitreiking Edisons 2023

De oudste en belangrijkste muziekprijzen van Nederland, de Edisons, worden maandag in het AFAS Theater in Leusden uitgereikt. Zangeres S10 is de grootste kanshebber op een beeldje van kunstenaar Pieter d’Hont, zij is vier keer genomineerd.