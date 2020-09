Famke Louise slaat naar microfoon PowNed-verslaggever: ‘Onfatsoenlijk’

Famke Louise is volop in het nieuws vandaag. Ze is een van de bekende Nederlanders die zich gisteren afzetten tegen het coronabeleid van het kabinet onder de hashtag #ikdoenietmeermee. Vandaag werd bekend dat ze in mei tegen betaling nog drie video’s maakte waarin de ze maatregelen juist promootte. Onder anderen D66-politicus Rob Jetten zei dat ze het geld dat ze daarvoor kreeg terug moet betalen, nu ze zich met de actie tegen de regels keert.



Genoeg reden voor PowNed-verslaggever Dennis Schouten om haar onaangekondigd op straat te confronteren. Het gesprek tussen de twee ontstond volgens hem per toeval, nadat Schouten op Instagram had gezien dat ze bij de kapper was bij hem om de hoek. Hij was met een cameraman en besloot het erop te wagen. Famke draaide meteen weg en gaf aan geen behoefte te hebben te reageren. Toen hij doorvroeg, zei ze: ,,Ik ga zeker een statement naar buiten brengen, maar niet bij Pownews.”