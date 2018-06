Famke Louise: Nederland gaat WK voetbal winnen

Famke Louise trof vorige week een journalist van Voetbal Inside op de rode loper van de mooiste vrouwen-verkiezing van mannenblad FHM . Het 'beginnende verslaggevertje' Yannick, zoals Voetbal Inside hem zelf noemt, vroeg de vlogster naar haar voetbalkennis. Het resultaat is een filmpje van zo'n 25 seconden, waarin Famke vertelt weinig van de balsport te weten en voetballers niet zo aantrekkelijk te vinden. De slotvraag was wie het WK zou gaan winnen. Daar dacht Famke ruim vijf tellen over na, waarna ze 'Nederland natuurlijk!' riep. Dat antwoord was niet serieus, vertelt Famkes manager aan deze site. Zij stond tijdens het gesprek naar eigen zeggen naast de rapper. ,,Ze houdt zich niet bezig met voetbal en kijkt er niet naar'', aldus haar manager. ,,Ze is veel te druk met andere dingen. Dat heeft ze ook gezegd, maar dat zie je niet in de video. Ze weet inmiddels heus wel dat Nederland niet meedoet aan het WK. Maar als ik die vraag had gekregen, had ik als niet-voetballiefhebber hetzelfde antwoord gegeven. Want je bent toch voor Nederland.''

Vreemdgaan

Famke Meijer, zoals de rapper eigenlijk heet, kwam gisteren nog in het nieuws nadat model en fotografe Kim Feenstra het op Instagram voor haar had opgenomen. De jonge zangeres wordt online dagelijks overspoeld met online haatberichten en dat was Feenstra zat. ,,Ik hoop dat je je door niemand klein laat maken'', schreef ze. ,,Je doet wat je doet, en je doet het goed.''



Famke maakt de tongen momenteel flink los met haar nieuwe lied Zonder Jou. Daarin beticht ze haar ex Tim van Teunenbroek, beter bekend als vlogger Snapking en DieTim, onomwonden van vreemdgaan. ,,Neem die oorbellen mee van die slet'', rapt ze in het nummer, waarvan de clip tot nu toe ruim 790.000 keer werd bekeken. ,,Ik hoef die shit niet meer te vinden in mijn bed.''



De beschuldiging is op waarheid gebaseerd, bekende Tim deze week. ,,Daar ben ik gewoon eerlijk over'', zei hij. ,,Dat is gewoon heel lang geleden. En daarna gingen we nog leuk met elkaar om.''