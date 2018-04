Famke Louise blikt in nieuwe single terug op omstreden verleden

De zangeres, die vanaf het begin van haar muzikale carrière al bakken kritiek te verduren heeft gekregen, zingt over bepaalde acties die ze twee jaar geleden uithaalde. Ze doelt onder meer op de - soms nogal - heftige pranks die ze met haar fans op YouTube deelde. Zo maakte ze een vlog waarin ze haar vriend zogenaamd bedroog met een andere jongen en loog ze tegen de buren over de dood van haar vriend. ,,Fok m'n verleden, ik fok er ook niet mee. Hoelang geleden, ik denk een jaar of twee. Ja, ik ben dom geweest, maar dat ben ik niet meer", is een greep uit de tekst die ze zingt.



In de gloednieuwe videoclip van de blondine is er een Oosterse sfeer te proeven. Zo heeft ze twee kleine vlechtjes naast haar gezicht hangen, is ze gehuld in een kimono, draagt ze zelfs een zwart latexpakje en vechten er meerdere krijgers om haar heen met zwaarden.



Op het YouTube-kanaal van de zangeres stromen de compliment inmiddels binnen. Vooral de videoclip valt bij kijkers goed in de smaak. 'Ik gil! Deze clip is zo vet!' en 'Tof dat je altijd meerdere culturen betrekt in je clips', zijn enkele reacties.