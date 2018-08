Famke Janssen krijgt rol in Netflix-serie

De serie is gebaseerd op een waargebeurde zaak die zich afspeelt in New York. Vijf tieners kregen in 1989 een gruwelijke verkrachting in Central Park in de schoenen geschoven. Jaren later bleek uit DNA-onderzoek dat dit onterecht was. De veroordelingen van de Central Park Five kwamen te vervallen. In 2014 hebben de mannen met de stad New York een schikking getroffen van 41 miljoen dollar.

Famke Janssen speelt in de documentaireserie een officier van justitie in Manhattan die het onderzoek leidde. De opnames zijn afgelopen week begonnen in New York. Netflix brengt de serie in 2019.