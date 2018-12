Famke en Ronnie zoenen in nieuwe clip die werd opgenomen in tuincentrum in Oosteind

De geruchtenmolen draait al maanden op volle toeren: Famke Louise en Ronnie Flex zouden een relatie hebben. Het management van de twee wil er echter geen uitspraken over doen en ook Famke en Ronnie zelf houden hun kaken stijf op elkaar. Toch zijn er aanwijzingen dat de twee wel degelijk een romance hebben: in oktober deelde Famke een kiekje waarop ze op de benen van de rapper leunt en hem met een verliefde blik aankijkt. Toen 3FM-dj Frank van der Lende Famke confronteerde met de geruchten, antwoordde ze onthutst: ,,Ik denk dat wat jij zegt al genoeg zegt.’’



De nieuwe kersthit van Famke en Ronnie, die op het moment van schrijven al meer dan 71.000 views heeft en in Oosteind is opgenomen, zou meer duidelijkheid moeten verschaffen over hun relatiestatus. Ja, de tekst is romantisch en de jonge muzikanten geven elkaar een kus in de videoclip, maar daar blijft het bij. En dus zitten de fans alsnog met vraagtekens. De clip werd afgelopen zondag na sluitingstijd opgenomen in het tuincentrum. Dat was bewust, om te voorkomen dat hordes fans voor de deur zouden staan.



‘Omg, zijn jullie nou samen?’, ‘Jullie passen echt goed bij elkaar, hebben jullie verkering?’ en ‘Hebben ze nou verkering of niet?’, is een greep uit de meer dan 1400 reacties. Er zijn ook volgers die uit de clip halen dat de twee een relatie hebben. ‘Ja! Jullie gaan!', reageert een fan op het account van Famke Louise.