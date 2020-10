Familiebanden met Trump weerhouden Karlie Kloss niet van stem op Joe Biden

Het leven begint bij 40, zeggen ze. Maar wat begint er dan? Deze bekende veertigers zoeken het voor je uit

26 oktober De Veertigers is onze nieuwe podcast voor iedereen die 40 of ouder is. In tien afleveringen praten presentator Manuel Venderbos, radiomaker Sander de Heer, presentatrice Wytske Kenemans en programmamaker Jet Sol over alles wat je meemaakt als veertiger. Want hoe woon je nu, waarom kun je niet meer zo goed tegen drank en heb je eigenlijk wel alles bereikt wat je wilde bereiken? Je hoort het allemaal in De Veertigers, de podcast die vanaf zaterdag 31 oktober op onze site te beluisteren is.