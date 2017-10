Familie Selena Gomez: Justin Bieber is een ploert

Sexy Hind na maanden weer op Hollandse rode loper

8:07 Hind Laroussi heeft na maanden weer voet op Nederlandse bodem gezet. De 32-jarige zangeres werkte de afgelopen tijd aan haar carrière in Los Angeles, waar ze zich flink vermaakte, maar de musicalpremière van On Your Feet! gisteren was reden genoeg om het vliegtuig te pakken. ,,Het is goed om thuis te zijn'', concludeerde de sexy brunette.