Familie Michael Jackson daagt ABC en Disney voor de rechter

De twee uur durende documentaire bevat volgens de aanklacht significante delen van Jacksons waardevolste songs, als Billie Jean en Bad, en van de muziekvideo's van Thriller en Black or White. Ook zou illegaal beeld zijn gebruikt van twee andere documentaires: Michael Jackson's Journey from Motown to Off the Wall (2016) en Michael Jackson's This is It (2009), schrijft persbureau AP.