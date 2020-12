Fajah viert kerst in lingerie en Marieke heeft keuzestress

Jaap Kwakman van 3JS: ‘Donna krijgt het met deze foto niet voor elkaar om mij nu te laten janken’

25 december Jaap Kwakman heeft vanochtend op de Instagram van de 3JS een emotionele kerstboodschap geschreven. De band is verslagen van verdriet, nadat afgelopen zaterdag het drie maanden oude dochtertje van zanger Jan Dulles is overleden. ‘Op een afstandje moeten kijken hoe je vrienden/collega/familie (noem het hoe je wilt) met het hardst denkbare leed te maken krijgt is moeilijk’, schrijft hij.