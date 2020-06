Fajah Lourens had spijt van abrupte dood in GTST: ‘Daarna kreeg Yolanthe alle rollen’

Yasmin groeide in 2002 uit tot een populair personage. De scriptschrijvers leefden zich vooral op haar liefdesleven compleet uit. Yasmin had affaires met Milan Alberts, Isabella Kortenaer, Pascale Berings, Morris Fischer en Nick Sanders, maar trouwde uiteindelijk met Stefano Sanders. Nadat ze verdronk in een auto - een wens van Lourens zelf - werd duidelijk dat Yasmin voorgoed zou wegblijven.



Lourens was in die tijd nogal rebels, geeft ze toe in een online aflevering van Goede Tijden Zomer Tijden. ,,Ik was ongeduldig en opstandig. Als een regisseur iets deed wat ik niet zo leuk vond, dan kon ik nog wel eens roepen dat ik de serie uit wilde. Na een akkefietje had ik het helemaal gehad en wilde ik stoppen.’' Toen Lourens werd aangeraden langer over die beslissing na te denken, zei ze de volgende dag: ,,Ik wil eruit en ik wil dood. Dan is het zeker dat ik nooit meer terugkom. Ik had een soort arrogantie dat ik dacht Goede Tijden niet meer nodig te hebben.’’