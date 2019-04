Fabeltjeskrant-revival te zien op Netflix

Boer Henk opnieuw vader. ‘We keken pas later naar het geslacht’

17:11 Boer Henk (32), die bekend werd toen hij tijdens de Boer Zoekt Vrouw-editie in 2012 maar liefst 1109 liefdesbrieven ontving, is opnieuw vader geworden. De melkveehouder en zijn vrouw Fiona kregen er op 25 maart een dochter bij. Verrassend, want het stel had ingezet op een jongen.