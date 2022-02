Fabeltjeskrant-quote ‘oogjes dicht en snaveltjes toe’ komt in de Van Dale

video Marieke Elsinga laat droom zangeres uitkomen na pijnlijke foute inschat­ting bij I can see your voice

Ruim 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Marieke Elsinga met stomheid geslagen was na een foute inschatting in I can see your voice. Al vanaf het begin van de show wist de Qmusic-dj zeker dat de ‘country girl’ niet kon zingen, maar de Twentse Renee Schepers bleek een ware nachtegaal. Na de onthulling zit er voor Marieke nu maar één ding op.

5 februari