Extraordinary Attorney Woo is origineel en dat komt vooral door het hoofdpersonage

Liefde is er nog altijd! Maud en Evert stralen op boerderij van Yvon Jaspers

Boer Evert en Maud lijken nog altijd gelukkig in de liefde. Yvon Jaspers deelt vandaag, in aanloop naar haar nieuwe programma Onze boerderij, een kiekje met het meest besproken koppel van het afgelopen seizoen Boer zoekt vrouw. De twee kwamen langs om haar te helpen op de eigen boerderij, die de presentatrice is begonnen.

