Extra voorstellingen van André Hazes-musical Hij Gelooft in Mij

Eigenlijk zou de musical vanaf 12 januari te zien zijn, maar vanwege de lockdown moest de startdatum worden uitgesteld. De allereerste voorstelling wordt woensdagavond gespeeld. ,,Niet normaal hoe blij we zijn dat we ondanks de beperkingen vandaag eindelijk onze eerste voorstelling voor publiek mogen spelen”, laat hoofdrolspeler Martijn Fischer weten.

Hij Gelooft in Mij gaat over het leven van volkszanger André Hazes senior. De musical vertelt over de verhouding van Hazes met Rachel en de liefde voor zijn stad Amsterdam. Naast Martijn Fischer als Hazes en Roosmarijn Luyten als Rachel, zijn onder anderen ook Annick Boer, Rutger de Bekker en Dick Cohen te zien.

De landelijke première van Hij Gelooft in Mij is op 6 februari in Amsterdam. Daarna reist het gezelschap naar verschillende theaters in het land, waaronder die in Leeuwarden, Den Haag, Maastricht en Rotterdam.